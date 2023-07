Café mais caro do mundo Foto: Unsplash

Para os apreciadores de um bom café, sabores, sensações e texturas sempre variam de grão para grão. O café é considerado a bebida mais consumida no mundo, depois da água e é cheio de curiosidades.

O Kopi Luwak é o café mais caro do mundo e é feito a partir das fezes de um pequeno animal asiático: a civeta. O quilo de seus grãos pode chegar aos milhares de dólares.

Do que é feito?

O Kopi Luwak é feito a partir de grãos extraídos das fezes da civeta, um animal natural do sul e sudeste asiático, semelhante ao gato. Todos os grãos são bem limpos, moídos e preparados para o consumo de acordo com o portal No Detalhe.

Quanto custa?

Falando sobre o valor do quilo, tudo varia bastante. O valor inicial é de 400 dólares por quilo do café. Para marcas mais caras, a média fica em US$ 1300,00, mas algumas chegam a cobrar até 3 mil dólares. Já a xícara vai depender de qual marca está no estabelecimento, eles começam em 60 dólares e podem chegar até US$ 100,00.

Porque tão caro?

A produção do Kopi Luwak não é uma tarefa fácil, o que contribui para seu valor alto. Por ser feito de grãos retirados das fezes da civeta, sua coleta e preparo é 100% manual. Além disso, o produto é produzido nas Ilhas de Bali, Java, Sumatra e Sulawesi, na Indonésia e sua importação envolve muitos gastos.

A sua exigência depende de um animal não domesticado, além do recolhimento dos grãos ser difícil. Muitos produtores aprisionam civetas e as alimentam apenas de café, o que resulta na produção acelerada e barateia seu custo. Porém a prática é condenada e órgãos como PETA lutam pela abolição dela.

Qual é o sabor?

Após ingerido pela civeta, o fruto passa pelo trato intestinal, onde será digerido. Ali se mistura de plantas e frutos, que sofrem ação de sucos gástricos e enzimas digestivas. Esse processo de digestão modifica a composição dos grãos, que obtêm um aspecto mais aveludado, menos amargos e acidez.

Outras características também é seu sabor mais doce, com toques de frutas vermelhas. Ele é ideal para os amantes de bebida quente e encorpada.