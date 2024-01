Café moído e torrado: quais são as 3 melhores marcas do mercado? Relembre teste

Entre os alvos dos testes regularmente elaborados pelo Paladar, certamente não poderia ficar de lado um dos itens mais consumidos no dia a dia dos brasileiros: o café. E, neste caso, a versão tradicional, moída e torrada.

Para essa edição do quadro, foram selecionadas 11 das principais marcas do mercado, e cada uma foi submetida à avaliação criteriosa de cinco especialistas da bebida.

As porções identificadas apenas por números foram todas preparadas da mesma forma (40g de pó diluídos em 600ml de água) e analisadas por meio de três critérios: corpo, sabor e aroma.

Com a etapa de degustação concluída, os jurados chegaram a um ranking elencando as marcas com as melhores e piores performances, e entre elas três se destacaram, classificando-se como as que oferecem um ótimo custo-benefício para quem deseja adquiri-las.

São elas:

PUBLICIDADE

Três Corações (1° lugar)

Melitta (2° lugar)

Fort (3° lugar)

Para conferir a avaliação completa do júri e a colocação das demais marcas, leia na íntegra a matéria ‘Qual o melhor café moído e torrado do supermercado? Paladar testou 11 marcas’, por Danielle Nagase.