No dia a dia do brasileiro, o café quente não pode faltar, faça frio ou calor. Porém, entre as marcas mais populares do mercado, você sabe qual é a melhor? Para sanar as dúvidas, o Paladar fez um teste às cegas com as marcas mais famosas, afim de ajudar o consumidor a escolher um produto com melhor custo-benefício.

Cinco especialista provaram às cegas 11 marcas de mercado, todas de linha tradicional. Para conferir o ranking completo, clique aqui e leia a matéria.

O segundo lugar ficou com a marca Melitta (R$ 18,99; 500g, no Carrefour). Esse café apresenta notas leves de doçura e acidez, deixando um “amarguinho na boca” no final.

De acordo com os especialistas, o aroma é sutil, de frutas secas, rapadura, chocolate ao leite, mas em contrapartida, também apresenta aroma de naftalina e palha. Apresenta corpo médio, boa persistência e, segundo um dos jurados, “agrada a quem gosta de um café coado menos intenso. Tem potencial”.