Ranking Paladar: júri especializado avalia 11 marcas de café moído disponível no mercado Foto: Felipe Rau/Estadão

Quem não gosta de um cafézinho de tarde, depois do almoço? Faça chuva ou faça sol, o café se faz presente no dia a dia do brasileiro e por isso, deve ser apreciado com muita qualidade.

O Paladar fez um teste com 11 marcas do supermercado, com um júri especializado, e as ranqueou. A avaliação foi feita com marcas famosas e da linha “tradicional”, o objetivo era ranquear as marcas pensando em melhor custo-benefício.

Em terceiro lugar ficou a marca Fort (R$ 17,98; 500g, no Trimais). Essa marca foi uma grande surpresa, por ser pouco conhecida, é a segunda linha da Três Corações.

Com corpo médio, boa estrutura e discreta adstringência. Os especialistas disseram que no aroma, o produto apresenta cheiro de rapadura, frutas amarelas, caramelo e pão. Porém, também tem “cheiro de banco de carro”.

Na boca, “talvez pela torra um pouco menos acentuada e pela moagem mais grossa, foi o que apresentou o menor amargor e maior equilíbrio entre todos”, afirmou um dos jurados, enquanto o outro, definiu o alimento como: “bom para café coado do dia a dia”.

Para ler mais detalhes sobre os testes e conferir a matéria completa, clique aqui!