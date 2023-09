Quais são as 3 melhores marcas de café moído do mercado? Confira a avaliação de especialistas

Produto extremamente importante para o Brasil, o café já foi o maior destaque da economia entre os séculos XIX e XX, e hoje permanece sendo a bebida mais consumida pela maioria esmagadora da população nacional, sendo servida no café da manhã, no pós almoço e no lanche da tarde, além de ser servido como cortesia em diversos lugares, como ambientes de trabalho, consultórios médicos, entre outros.

É por essa razão que o ingrediente é vendido em larga escala no supermercado, em muitas versões, formatos, marcas e preços. Com o objetivo de averiguar quais entre tantas opções de café torrado e moído são as melhores que o Paladar reuniu cinco especialistas para testar onze amostras às cegas.

Juntos, os jurados avaliaram as porções identificadas somente por números das linhas tradicionais das marcas - ou seja, ficaram de fora do teste as versões extraforte, intensa, especial, exportação etc. - coando-as em filtro de papel Melitta, levando em conta sabor, aroma e corpo.

A degustação foi uma etapa um tanto desafiadora para o júri. “O grande desafio foi achar o brilho do café (como doçura e acidez) em meio a tanto amargor”, pontuou um dos especialistas. Apesar disso, foi possível encontrar amostras surpreendentemente agradáveis de marcas com um bom custo-benefício no mercado.

No ranking, as fabricantes que ocuparam o pódio foram Três Corações, Melitta e Fort, em 1°, 2° e 3° lugar, respectivamente. O consenso dos jurados acerca do primeiro colocado é que o produto tem encorpamento médio, aroma de avelã, caramelo queimado, terra e nozes, enquanto o sabor é o motivo pelo qual ocupa o topo da lista, com notas suaves de chocolate e fruta, oferecendo um equilíbrio entre acidez e doçura.

O aroma da segunda marca colocada foi percebido com toques de rapadura, chocolate ao leite e frutas secas - e também palha e naftalina, caindo um pouco na pontuação. Não é tão encorpado como o Três Corações, mas equilibra bem amargor, doçura e acidez.

Por fim, o café torrado e moído da Fort foi classificado como um “bom para café coado do dia a dia”, conforme afirmou um dos especialistas. A marca é uma segunda linha da Três Corações e uma das menos amargas, com notas de frutas amarelas, caramelo, rapadura e pão no aroma. Para conferir o ranking completo as onze marcas, bem como os detalhes das avaliações dos jurados, confira a reportagem completa de Danielle Nagase, que pode ser acessada aqui.

