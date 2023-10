Café parisiense famoso chega a São Paulo; saiba mais

O Les Deux Magots, um café parisiense conhecido mundialmente por sua tradição e elegância, que cativou notáveis personalidades históricas como Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, agora está presente na cidade de São Paulo, oferecendo sua experiência única aos visitantes.

O estabelecimento, situado no Jardim América, apresentará um cardápio completo que engloba desde o café da manhã até o jantar, incluindo opções de brunch e café da tarde. Apesar de algumas adaptações sutis para satisfazer o paladar local, os pratos clássicos que deram fama ao Les Deux Magots permanecerão inalterados. Entre eles está o Croque-Monsieur tradicional, um sanduíche irresistível com presunto e queijo no estilo característico do Les Deux Magots, e o Tartare de filet de boeuf au couteau ‘Façon Deux Magots’, servido com crumble de ervas e batatas fritas.

Segundo o portal L’Officel novo espaço tem como proposta ser um local de convívio para amigos, colegas de trabalho e famílias, indo além da simples oferta de uma culinária excelente. Ele oferece um ambiente sofisticado que captura a mesma atmosfera boêmia da unidade parisiense, cativando não apenas os entusiastas da gastronomia, mas também os apaixonados pela cultura francesa.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui!