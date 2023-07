Cafés mais caro do mundo Foto: Unsplash

O café é querido por muitas pessoas. Em 2021, quase 10 bilhões de toneladas de grãos foram consumidos no mundo. No Brasil, a bebida se faz presente em 97% dos lares.

Dentro do mercado cafeicultor, uma categoria vem ganhando destaque nos últimos anos: são os cafés especiais. Eles prometem possuir qualidade premium e sabores elaborados.

Com uma grande quantidade de variáveis no processo de produção, o preço dos cafés ‘especiais’ podem ser exorbitantes quando comparados com um pacote tradicional de supermercado.

Confira uma lista, elaborada pela Forbes, com as seis marcas mais caras de café que estão à venda hoje, do Japão à Guatemala:

Ospina Coffee Dynasty

Esse café tem origem colombiana e é uma variedade Arábica Typica, plantado em encostas montanhosas a 2,400m de altitude, em solos ricos em cinzas vulcânicas. Seu preço é de US$ 3.160/kg (dólares).

Black Ivory Coffee

Essa variedade tailandesa tem ajuda de elefantes no preparo. Eles fazem a fermentação de grãos em seus estômagos, que posteriormente são colhidos de suas fezes. 33kg de frutos fazem somente 1kg do café, que tem o valor de US$ 2.500/kg (dólares).

Nakayama Estate

Considerada uma das poucas fazendas de café do Japão, ela possui uma variedade Arábica Typica desde 2015. Seu valor é de US$ 1.850/kg (dólares).

Hacienda La Esmeralda

Localizada no Panamá, ele é feito com Geisha, está entre os cafés mais raros e valiosos do mundo. Cultivado em uma altitude de 1.800m em solo vulcânico, o produto possui valor de US$ 1.700/kg (dólares).

Bourbon Point Grand Cru

Produzido na Ilha de Reunion, no Oceano Índico, sua variedade é uma mutação natural da Arábica do século 18, considerada rara nos dias atuais. Seu preço é de US$ 1.250/kg (dólares).

Gayo Kopi

Feito com ajuda de animais, esse é o café que vem das fezes da civeta, um animal pequeno nativo da África e Ásia. Seu uso gerou um gênero cafeeiro da Indonésia, o Kope Luwak, de valor de US$ 1.045/kg (dólares).