Café: qual foi a 2ª melhor marca eleita pelo teste Paladar?

Se tem uma bebida que faz parte do cotidiano da maioria esmagadora dos brasileiros é o café, presente na primeira refeição do dia, no pós-almoço, na sala de espera de consultórios, na copa das empresas, nas padarias a qualquer hora, entre muitos outros lugares.

A alta frequência do consumo indica que o café é um item essencial na dispensa de muitos, e entre tantas versões e marcas disponíveis, qual delas oferece o melhor custo-benefício? É aí que o Paladar entra com os testes para auxiliar. Reunindo cinco especialistas da bebida, avaliamos os 11 principais selos do mercado.

O teste teve como foco a versão de café tradicional moído e torrado, e para degustar, as amostras foram disponibilizadas sem identificação de marca, cada uma preparada com 600ml de água e coada em filtro de papel Melitta, e o intuito da avaliação foi encontrar possíveis qualidades e defeitos em três aspectos: corpo, sabor e aroma.

Depois que o júri experimentou os produtos selecionados, um ranking elencando os melhores e os piores foi elaborado, e a segunda posição foi ocupada pela famosa marca Melitta, que apresenta notas muito leves de doçura e acidez, deixando um retrogosto amargo.

No quesito aroma, o café tem ares sutis de frutas secas, chocolate ao leite e rapadura, mas também de naftalina e palha. Já no critério corpo, a bebida tem nível médio-baixo, rendendo menos intensidade.

Os detalhes da avaliação e as colocações completas de cada marca podem ser conferidos na matéria ‘Qual o melhor café moído e torrado do supermercado? Paladar testou 11 marcas’, por Danielle Nagase. Leia na íntegra aqui.