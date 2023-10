Café: saiba como conservar adequadamente o produto

O café é uma das bebidas mais famosas do mundo inteiro e tem até uma data de celebração internacional: 1° de outubro. O líquido escuro de sabor amargo é feito à base dos grãos fermentados do fruto do cafeeiro. Para ser produzido, após o processo de fermentação, os grãos são secos, torrados e moídos.

Por ser extremamente popular, o café é disponibilizado em várias versões diferentes, seja pelo tipo de grão (que pode ter menos ou mais qualidade), pela forma que é servido, a maneira que é consumido etc. Muitas são as possibilidades para essa bebida que pode até ser utilizada como ingrediente em sobremesas.

Alguns cuidados básicos são necessários para conservar o produto de forma adequada e manter um padrão de qualidade do café feito em casa servido a qualquer hora do dia, e foi pensando nesse critério que o Paladar reuniu algumas dicas importantes na matéria ‘Café'. Para conferi-las, clique aqui.

Receitas testadas e aprovadas

