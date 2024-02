Calabresa para além do BBB: 3 receitas com o ingrediente

A matéria escrita por Rebecca Gigli destaca a linguiça calabresa, reconhecida a por seu sabor apimentado característico, como um complemento para tornar a culinária singular.

Sua notoriedade ganhou expansão com uma expressão curiosa no Big Brother Brasil: ‘calabreso’. ‘’O que é calabreso? Calabresa, só que com ‘o’'’, especificou Davi sobre o termo utilizado durante uma discussão.

Neste conteúdo, você vai encontrar 3 receitas com a calabresa que vão tornar seus preparos criativos e saborosos. Caso tenha interesse em detalhes, leia o texto completo.

Feijão tropeiro

Ao adicionar bacon, linguiça, torresmo e farinha de mandioca, o prato ganha textura e cores. Veja a receita completa aqui.

Feijão tropeiro Foto: Divino Fogão

Baião de dois

Rico em tempero e ingredientes, esse prato nordestino é ideal para servir um grupo de pessoas. Veja a receita completa aqui.

Baião de dois Foto: Divino Fogão

Jambalaya

O Jambalaya é preparado com linguiça, vegetais e principalmente frango. Veja a receita completa aqui.