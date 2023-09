Calor extremo leva homem a assar milho na rua

No meio de uma onda de calor abrasador que atingiu o Kansas e outras partes dos Estados Unidos, um residente local, John Veersat, teve uma ideia inusitada e saborosa. Com temperaturas extremamente altas, quebrando recordes, chegando a incríveis 108 graus Fahrenheit (aproximadamente 42 graus Celsius), Veersat decidiu transformar o calor escaldante em uma oportunidade culinária.

De acordo com o portal KWCH, John Veersat tomou uma frigideira e a encheu com uma mistura de pão de milho. Em seguida, ele colocou a frigideira em uma caixa de papelão, forrada com papel alumínio, e a posicionou sob o sol. O calor foi o único ingrediente necessário, e a panela, com tampa, não decepcionou, atingindo impressionantes 180 graus Fahrenheit (cerca de 82 graus Celsius) antes de começar a esfriar para 110 graus Fahrenheit (aproximadamente 43 graus Celsius).

O processo culinário único teve início por volta das 12h30 e, após seis horas sob o sol abrasador, o pão de milho emergiu perfeitamente assado e pronto para ser saboreado. Essa criativa experiência de cozinhar com o calor extremo não apenas demonstra a resiliência das pessoas diante das condições climáticas adversas, mas também adiciona uma pitada de sabor a uma temporada de calor recorde no Kansas.

