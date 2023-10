Camarão raro rouba a cena no The Taste Brasil; conheça o ingrediente

Difícil de ser encontrado, o camarão-carabineiro chama a atenção por possuir uma pigmentação vermelha acentuada, tamanho maior em relação às outras espécies e um sabor adocicado. Embora caro (com o quilo chegando a custar R$ 400), o ingrediente anda conquistando mais espaço na gastronomia brasileira.

O crustáceo também teve seu destaque no programa televisivo The Taste Brasil, onde os participantes tiveram de elaborar preparos com esse e outros ingredientes no desafio proposto pelo chef Dário Costa, que é especialista em frutos do mar. Outros tipos de camarão como o rosa e o sete-barbas também entraram na lista. Confira aqui, os pratos criados pelos chefs.

Após a gravação do episódio, em entrevista exclusiva ao Receitas Globo, Costa compartilhou alguns detalhes sobre os diferenciais do carabineiro, que, além das características já citadas, tem textura menos firme do que a carne dos outros tipos e exige muita delicadeza no manuseio.

“Destaque para os órgãos do camarão que ficam dentro do exoesqueleto, que chamam de ‘suco da cabeça’. Tem um sabor potente de camarão e untosidade interessante. Sem dúvida, a melhor parte desse produto é esse suco”, diz o chef, que também explica que só um barco no Brasil tem permissão para pescá-lo, o ‘Cordeiro de Deus’, que atua na costa de Santa Catarina até o Rio de Janeiro.

Ainda, ele acrescenta: “Esse camarão tem destaque no meio [gastronômico], pois já é um velho conhecido, tanto na Europa como no Japão. Na Itália, existe inclusive um guia que avalia e exalta bons restaurantes, vinhos e produtores: o Gambero Rosso, curiosamente o mesmo nome do camarão-carabineiro”.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.