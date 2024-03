Camélia Òdòdó, restaurante de Bela Gil, abre cardápio especial de sobremesas para a Páscoa

Situado na Vila Madalena, bairro da Zona Oeste de São Paulo, o Camélia Òdòdó é um restaurante comandado pela chef Bela Gil cujos pratos são inspirados em receitas caseiras, feitas com ingredientes de origem vegetal de alta qualidade, agroecológicos, não transgênicos e fornecidos por pequenos produtores.

É com esse estilo de cozinha, afetiva e sustentável, que um cardápio especial de sobremesas se abre após o almoço do Domingo de Páscoa, 31, com alternativas para quem deseja ir além do tradicional ovo de chocolate.

Entre os doces disponíveis, encontram-se: bolo de chocolate recheado com dupla camada de ganache de chocolate e cobertura de creme de babaçu e cumaru (R$ 37); petit gateau de chocolate 62% servido com sorvete de caramelo salgado e chocolate (R$ 39); e mousse de chocolate com baunilha feito com aquafaba, chocolate 62%, toque de baunilha e cobertura de crumble de cacau com matchá (R$ 35).

Todas as refeições da casa são veganas ou vegetarianas, incluindo doces como os citados à base de chocolate, unindo sabor e saúde ao prato.

