Dayse Paparoto, campeã do 1º MasterChef Profissionais, expande restaurante em SP

Desde que encerrou sua participação na primeira edição do MasterChef Profissionais, em 2016, da qual saiu vitoriosamente erguendo o troféu, a chef Dayse Paparoto investiu no restaurante que hoje é um completo sucesso, o Paparoto Cucina, situado no shopping JK Iguatemi, na região da Vila Olímpia, em São Paulo.

A casa é de raiz italiana, mas nada tradicional, e aposta em pratos de combinações ousadas. “É o italiano do meu jeito. Então, aqui, você não vai achar uma comida italiana clássica, você vai achar a Itália aos meus olhos. É o jeito Dayse de cozinhar”, diz a chef.

De tão bem-sucedido, o Paparoto Cucina está passando por uma fase de expansão, e vai inaugurar mais duas unidades por volta dos meses de junho ou julho deste ano nos bairros de Pinheiros e da Chácara Santo Antônio, ambos também pertencentes à capital paulista.

“O Paparoto 2, no shopping Parque da Cidade, vai inaugurar em 90 dias. Já o Paparoto 3, que fica perto da rua dos Pinheiros, deve inaugurar entre junho e julho”, afirma Dayse em entrevista ao Band.com.