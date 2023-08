Campeã do MasterChef é a nova participante de reality show da Record TV

Protagonista da acirrada 5ª edição do MasterChef Brasil, Maria Antonia Russi venceu o jogo e tornou-se uma renomada chef especialista em vinhos que ministra aulas-show de gastronomia, trabalha em eventos privados e compartilha receitas deliciosas com seus 138 mil seguidores nas redes sociais.

Sempre aberta a novas aventuras, Maria participou do Troca de Família, um reality exibido pela Record cuja dinâmica é que duas esposas de famílias diferentes troquem de lugar por alguns dias para experimentar uma nova rotina e conviver com outras pessoas.

De acordo com informações do TV Foco, o episódio vai ao ar na próxima segunda-feira, a partir das 22h45, e a chef não vê a hora de poder compartilhar a experiência com o público: “Foi uma experiência única. Não tem como sairmos igual dela. Amei conhecer e participar do dia a dia de uma outra família. Ansiosa para a nossa participação no Troca ir ao ar e poder dividir com todos esse momento especial”.