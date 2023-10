Campeão do MasterChef fica em meio a tiroteio em SP: ‘Achei que era cena de filme’

O chef de cozinha Leo Young, vencedor da terceira edição do Masterchef, compartilhou um momento de medo e tensão com seus seguidores após ficar no meio de um tiroteio na Avenida dos Bandeirantes, nesta terça-feira (3).

Ele dirigia o carro quando precisou parar diante de uma intervenção policial. “Acabou de rolar um tiroteio aqui na minha frente”, disse ele, enquanto gravava a ação de agentes à paisana, que haviam interceptado um veículo e detido um homem.

“Chegaram fuzilando o carro, eu não sabia que era polícia porque estava tudo não fardado, polícia civil. Chegou atirando”, contou. “Eu travei, achei que era cena de filme”.

Veja o vídeo:

