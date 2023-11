Caricatura em bolo? Bake off Brasil vai ter prova dificílima neste sábado

Neste sábado (18), às 22h30, será exibido na emissora SBT mais um episódio do programa Bake Off Brasil, que conta com os renomados jurados Beca Milano e Giuseppe Gerundino.

A expectativa se tornou ainda maior, dessa vez, depois que a apresentadora Nadja Haddad revelou o que aconteceria entre os participantes:

“Vocês vão ter que fazer a caricatura do colega ao lado!”, disse, recebendo como resposta caras e bocas dos confeiteiros, que ficaram ainda mais surpresos depois que descobriram que essa arte com ingredientes doces aconteceria em formato de bolo.

De acordo com informações do portal SBT, a ideia foi inspirada no caricaturista André Lemos, que será o convidado do episódio e trará mais detalhes das suas técnicas de desenho.

