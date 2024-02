Carnaval com drinques festivos: veja 5 receitas

Carnaval combina com festa, música, alegria e, claro, drinques doces e coloridos. Seja de gim, cachaça, vodca ou espumante, o importante é chegar ao fim da folia com belíssimos drinques.

O Paladar separou cinco drinques criativos, fáceis e deliciosos que são a cara do carnaval e que você precisa fazer na sua festa, confira:

Caju amigo

Esse drinque é feito com a fruta típica do Nordeste ganha um toque especial na receita do barman Guilherme Ribeiro dos Santos, ex-Pandoro, casa onde o drinque foi criado, que acrescenta doce de caju para acentuar o sabor. Veja a receita completa aqui.

Pitá-lina

PUBLICIDADE

O drinque com a cor mais bonita para o carnaval. Essa receita de Laércio Zulu, mistura a pitaia vermelha com cachaça e bitter de chocolate. Para finalizar ainda vai muito gelo e limão-siciliano. Veja a receita completa aqui.

Batida de paçoca

Deliciosa e alcóolica, a batida de paçoca é perfeita para os dias de carnaval. Para fazer esse drinque basta colocar a paçoca esmigalhada e bater com cubos de gelo, cachaça, creme de leite e leite condensado. Veja a receita completa aqui.

Bomberinho

Uma bebida docinha que é a cara do carnaval, o bombeirinho leva cachaça, suco de laranja e groselha. Finalize com gela e uma fatia de limão para agregar sabor. Veja a receita completa aqui.

PUBLICIDADE

Caipirinha

Clássico drinque brasileiro, a caipirinha não poderia faltar na lista do carnaval. Esse drinque tradicional é feito com limão, açúcar e cachaça. Veja a receita completa aqui.