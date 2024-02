Carnaval: confira 3 receitas leves e saudáveis para se preparar para a folia

Fevereiro já começou e com ele as ruas estão a todo o vapor nos preparativos para a maior festa do Brasil, o Carnaval. Há quem aproveite os dias da ocasião para viajar ou ficar em casa e descansar, mas também existem os que amam se fantasiar, jogar purpurina no rosto e aproveitar a folia.

Se você pertence ao público que não deseja perder um bloquinho neste Carnaval, alguns cuidados são necessários para garantir energia de forma saudável, e investir em uma alimentação leve e equilibrada é uma delas. Nesta matéria, separamos três sugestões de receitas simples para isso; confira:

Crepioca com queijo

Essa receita simples que mistura massa de tapioca com ovo fica pronta em minutos e pode ser consumida a qualquer momento, garantindo muita saciedade. Aprenda a fazer aqui.

Crepioca recheada com queijo branco pode ser uma ótima opção para o café da manhã Foto: Werther Santana | Estadão

PUBLICIDADE

Panini de caneca

Essa receita é uma versão salgada do bolo de microondas leva farinha de aveia, massa de tapioca, requeijão e pode ser recheado com queijo canastra, minas padrão ou outro. Veja o passo a passo aqui.

Panini: o pão de caneca feito no microondas usando farinha de aveia e tapioca Foto: Werther Santana | Estadão

Kefir de morango

Para essa receita doce, bastam dois ingredientes e voilà, você tem um ótimo complemento para sua refeição pré-Carnaval. As instruções simples podem ser conferidas aqui.

PUBLICIDADE