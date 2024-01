Para a chef Helô Bacellar, “enxergo a carne moída como um quadro em branco, pronto para se transformar numa pintura italiana, grega, árabe, chinesa, a depender do modo de preparo e da combinação de ingredientes”. Receitas de carne moída são muito práticas de fazer e ficam uma delícia. Versátil, o ingrediente vai bem tanto no almoço quanto no jantar. Para acertar sempre, confira o passo a passo para fazer a melhor carne moída:

Ao comprar a carne, peça ao açougueiro para retirar os nervos e os excessos de gordura, e aposte nos cortes patinho, coxão mole e acém.

A carne moída pode ficar na geladeira por, no máximo, dois dias.

Sempre prepare a carne em uma panela larga, com bordas não muito altas, para que ela doure rapidamente.

Refogue cebola e alho em um fio de óleo. Quando estiverem dourados, acrescente a carne.

Mexa para que todos os pedacinhos sejam envolvidos no tempero e para separar os grumos.

Assim que a carne mudar de cor, acrescente o sal e a pimenta.

A água que a própria carne solta já é suficiente para cozinhá-la. Quanto menos água, melhor. Apenas acrescente se for cozinhar batatas ou outros vegetais junto à carne.

Para deixar a carne mais caramelizada, acrescente uma colher de molho de tomate.

Desligue o fogo e acrescente as ervas de preferência. Está pronto para servir.