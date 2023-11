Casa Madeira tem o melhor suco de uva integral do mercado; confira a opinião dos especialistas

O quadro Paladar Testou, em mais uma de suas edições, formou um time de jurados composto pelos especialistas Gabriel Bocchese, sócio do Paloma, bar de vinhos do Copan; Lua Sampaio, sommelière e influenciadora no @fluanovinho; Rafaela Xavier, embaixadora da vinícola portuguesa Quinta dos Avidagos; e Suzana Barelli, colunista de vinhos do Paladar para avaliar os melhores sucos de uva integral do mercado.

Foram reunidas ao todo 10 marcas do produto, e suas amostras foram degustadas às cegas, levando em consideração aspectos como sabor, aroma e aparência. É importante frisar que a seleção foi pautada em sucos cuja embalagem assegura não haver aditivo algum incorporado.

Após a sessão de testes, os especialistas chegaram à conclusão de que o melhor suco de uva integral é o produzido pela Casa Madeira, linha pertencente ao grupo Famiglia Valduga, por ser encorpado, potente, possuir aroma agradável, sabor acentuado de uva, dulçor na medida, equilíbrio na acidez e frescor. O litro custa em torno de R$ 25.

Veja o ranking e as avaliações completas na matéria ‘Qual é o melhor suco de uva integral do mercado?’, por Danielle Nagase, disponível aqui.

