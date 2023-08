Casa Valduga chega na Dinamarca

Container embarcou com seis mil rótulos rumo à expansão Foto: Divulgação

A Casa Valduga, do Grupo Famiglia Valduga, acaba de expandir e chegar na Dinamarca, elevando a representatividade do mercado nacional de vinhos e espumantes em outros países.

Mais de seis mil garrafas foram destinadas ao país, entre os rótulos presentes estavam Terroir Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Terroir Chardonnay, além dos espumantes Sur Lie, Arte Brut, Arte Brut Rosé, 130 Brut Tradicional e 130 Brut Blanc de Blanc

O Grupo Famiglia Valduga está presente nos Estados Unidos, Austrália, Curaçao e República Tcheca. Na Europa, a marca Casa Valduga está em Portugal, além de inserida em conceituados restaurantes do Reino Unido.

É fã de espumantes? Acompanhe as últimas noticias sobre bebidas do Brasil e do mundo para ficar sempre bem informado das novidades.