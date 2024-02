Casa Valduga lança vinho exclusivo e com técnica que envolve produção manual

No final do mês de janeiro, a Casa Valduga apresentou o Naturelle Gran Reserva Late Harvest, um vinho branco exclusivo da categoria Sweet. Com tons dourados e uma garrafa oval, o produto combina sofisticação e elegância, destacando-se pela cor dourado-âmbar.

Na degustação, sobressai o equilíbrio entre dulçor e acidez, acompanhado por um aroma que revela delicadas notas de laranja, damasco e mel. Essas características são resultado de uma colheita manual e de seleção criteriosa, garantindo a fermentação, maturação e repouso em barricas de carvalho.

Toda essa produção brasileira é ideal para harmonizar com sobremesas cítricas ou à base de frutas secas, além de ser uma excelente opção para acompanhar chocolates meio amargo.