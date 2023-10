Casal de brasileiros faz sucesso nos EUA e vende 200 mil coxinhas por mês

Nesta sexta-feira (13), o Mais Você, da TV Globo, mostrou a história de um casal de brasileiros que decidiu honrar e fazer dinheiro no exterior com um quitute muito conhecido no Brasil, a coxinha.

Vanessa Oliveira e Ricardo Rosa vendem coxinha há pelo menos 10 anos em Nova York, nos Estados Unidos. Eles são donos do Petisco Brazuca e contaram que vendem cerca de 200 mil coxinhas por mês.

Os sabores vão além do tradicional de frango e é possível encontrar coxinha de espinafre, cream cheese e queijo muçarela, e coxinha de marguerita - com massa de batata, manjericão fresco, tomate e queijo muçarela.

A dupla ainda decidiu facilitar a pronúncia do nome do petisco e escreveu a forma correta de falar o nome do salgado. Assim, a coxinha se tornou co-sheen-ya.

