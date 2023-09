Vendida como snack de rua nas cidades chinesas e indianas, a ‘water caltrop’ vem chamando atenção nas redes sociais por conta de seu formato curioso e exótico. Quando madura, a castanha, do gênero Trapa bicornis, parece um morcego, ou, para alguns, um touro.

Essa especiaria asiática pode parecer inofensiva em um primeiro momento, mas é extremamente tóxica caso seja consumida crua. É necessário cozinhá-la em água para que seu sabor adocicado venha à tona.

As pequenas ‘water caltrops’ medem de 5 a 7 cm e podem ser encontradas nas profundezas de rios e lagos apenas uma vez no ano. A especiaria, que é nativa de regiões temperadas e tropicais da Ásia, cresce há mais de 3 mil anos em campos de produção aquáticos. Atualmente, são encontradas na Índia, China, Vietnã, Camboja e Laos.

Water Caltrop Foto: Kazue Asano / Flickr

PUBLICIDADE

O interior da castanha é resistente e duro, causando estranheza para quem a coleta. Tradicionalmente, as ‘water caltrops’ são cozidas ou assadas, mas também vão bem em refogados, como recheio de bolinhos e pratos de arroz e vegetais.

As nozes raras ainda cumprem uma função mística em alguns vilarejos asiáticos. As ‘water caltrops’ são usadas para fazer uma limpeza interna no corpo. Elas também são consumidas para atrair fortuna, já que a palavra morcego em chinês tem um som parecido com o da palavra sorte.