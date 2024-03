Casu Marzu: conheça o queijo proibido e mais perigoso do mundo

Produzido na ilha italiana de Sardenha a partir do queijo pecorino, comumente à base de leite de ovelha, o Casu Marzu é um queijo que, por chegar a um estágio de quase decomposição, é classificado como nocivo à saúde e, por conseguinte, tem sua venda restrita em diversos países.

É comum que haja no queijo a presença de fungos, que naturalmente fazem parte da matéria-prima (leite) e contribuem para a sua maturação, além de existirem algumas versões com mofo (como o gorgonzola, o camembert, o morbier, entre outros), e todos eles podem ser consumidos sem problema algum. No entanto, no caso do casu marzu o cenário é um pouco diferente.

Isso porque a iguaria é, literalmente, infestada de larvas oriundas de ovos de mosca que são colocados nas rachaduras do alimento. Após os ovos eclodirem, as larvas passam a abrir caminho pela peça e a digerir as proteínas presentes, tornando o interior macio e muito cremoso, a ponto de poder ser retirado a colheradas. Na hora de experimentar, duas opções são possíveis: separar os vermes do queijo em uma centrífuga ou comer a porção ‘in natura’, com bicho e tudo.

De acordo com a CNN Brasil, em 2009, o Guinness Book classificou o queijo como o mais perigoso do mundo, e embora não possa ser comercializado, há quem o fabrique para consumo próprio e aprecie o sabor intenso e picante que pode permanecer por horas na boca.

Você teria coragem de experimentar? Descubra mais comidas que foram restritas em certas partes do mundo na matéria ‘Comidas proibidas: veja 8 alimentos restritos em algumas partes do mundo’, disponível aqui.