Como surgiu o catchup?

O catchup, condimento famoso mundialmente, tem uma origem curiosa. Sua história começa na Ásia, onde o molho era preparado com peixe fermentado e utilizado como tempero em vários pratos.

Transição para o catchup de tomate

Foi apenas nos Estados Unidos, ao longo do século XIX, que o catchup começou a ganhar a versão popular à base de tomates. A transição para os tomates como base aconteceu quando o condimento começou a ser produzido em larga escala, especialmente com a adição de vinagre, açúcar e uma série de especiarias, criando o molho doce e ácido que conhecemos hoje. Veja também melhores marcas de catchup.

Com o tempo, o catchup tornou-se um acompanhamento essencial para o fast-food, especialmente para hambúrgueres, batatas fritas, nuggets de frango e cachorros-quentes. Sua versatilidade também o fez um ótimo aliado em molhos de tomate, pizzas e diversos pratos, combinando a acidez do tomate com a suavidade do açúcar.

Variações de catchup

PUBLICIDADE

Hoje, além da versão tradicional, existem muitas variações de catchup, que incluem temperos e ingredientes alternativos. Há opções como o catchup de tomate verde ou o catchup de cajuína, que oferecem uma nova experiência de sabor. E para aqueles que preferem um toque mais saudável, versões caseiras com ingredientes frescos e alternativas ao açúcar refinado, como o açúcar mascavo e o sal do Himalaia, são uma excelente escolha. Veja o manual do catchup nesta matéria.

O melhor catchup

O Paladar realizou um teste às cegas com 13 marcas de catchup disponíveis no mercado, avaliando aparência, textura, aroma e sabor.

O júri especializado escolheu Salsaretti como o melhor catchup, recebendo o Selo Ouro pelo equilíbrio entre doçura e acidez. Qualitá garantiu a segunda posição, destacando-se pela cor intensa e sabor equilibrado, enquanto Carrefour conquistou o Selo Bronze, com boa consistência e sabor marcante de tomate. Confira a lista completa.