Catchup na pizza é ‘crime gastronômico’? Especialista responde

O catchup é um dos condimentos mais famosos do mundo e vai muito bem em diversas comidas, como batata frita, hambúrguer, cachorro-quente, estrogonofe e ainda há quem goste de colocar na pizza.

Essa última combinação, de catchup com pizza, divide algumas opiniões, pois existem aqueles que amam e outros que odeiam.

Pode catchup na pizza?

Para alguns faz sentindo, afinal o catchup está ligado a uma memória afetiva, já que conhecemos o condimento desde crianças. Já para as pessoas que não gostam, esse acompanhamento com a pizza é um grande absurdo e quase um “crime gastronômico”.

O que diz especialista?

Ao Paladar, o chef Artur Nagae, da hamburgueria Cow Me Burguer, revelou se adicionar catchup na pizza é realmente algo grave.

“Bem, sabe como é, acho que em algumas regiões têm licença poética para fazer essa combinação, porque se acostumaram a consumir pizza assim desde sempre”, afirmou o especialista.

No entanto, ele acredita que o doce do catchup não combina com as pizzas de uma forma geral, mas que cada pessoa tem o seu gosto. “Vale a pena comer aquilo que nos faz feliz, não é mesmo?”.

Melhor catchup do mercado

Embalagens de 13 marcas de catchup avaliadas por Paladar Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Descubra quais são as melhores marcas de catchup do mercado com o teste às cegas realizado por Paladar e especialistas. Ao todo, foram avaliados 13 rótulos do condimento encontrados nas prateleiras dos supermercados. Veja o ranking completo aqui.