Catchup vai bem em sobremesas? Saiba como combinar

O catchup é um molho muito popular e que pode ser usado de diferentes formas na cozinha, seja apenas como acompanhamento da batata frita, ou como parte integral da receita, como acontece com o estrogonofe.

O condimento ainda é essencial em sanduíches e no cachorro-quente, e há quem goste do molho até mesmo na sobremesa.

Isso pode acontecer porque o catchup entra na nossa vida desde que somos crianças e ativa a memória afetiva. Mas será que o condimento realmente vai bem em doces?

Catchup combina com sobremesas?

Ao Paladar, o chef Artur Nagae, da hamburgueria Cow Me Burguer, explicou que catchup e sobremesa podem ser uma boa combinação, desde que o doce seja bem desenvolvido para harmonizar com o molho.

Mas ele aleta que sair colocando catchup em tudo que é doce não é a melhor opção. “Como fizeram com o bacon e a flor de sal, não acho que seja algo interessante”, afirma.

Qual o melhor catchup do mercado?

Amostras de catchup avaliadas por Paladar Foto: Daniel Teixeira/Estadão

