A Comic Con Experience de São Paulo acontece de 30 de novembro até 3 de dezembro no São Paulo Expo, na Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo, e reúne diversas atrações do mundo geek, desde filmes e séries a quadrinhos e jogos. Mas a diversão não para por aí, as comidas também prometem! A edição traz diferentes pontos de alimentação repletos de opções para o público recuperar as energias e se deliciar sem pagar muito!

A CCXP conta com carrinhos de comida e uma praça de alimentação com várias delícias, como hambúrgueres, donuts, batatas fritas, churrasco, crepes e muito mais! As opções vão de 7 até 70 reais. Confira dez lugares para comer por lá!

Outback

O restaurante especializado em churrasco no estilo australiano tem um cardápio especial para a ocasião. O Pixel Burguer Master Bacon é o especial da CCXP e leva queijo cheddar e ementhal com bacon no pão australiano. O lanche sai a 55 reais. Tem também uma versão com frango e mais em conta, o Pixel Burger Chicken Flame custa 45 reais. Para os vegetarianos de plantão, também tem hambúrguer de planta! A opção é o Pixel Burguer Plant, no valor de 50 reais. Todos esses pratos acompanham a batata frita da casa. Um atrativo para além da comida é que o lugar está bem instagramável, com reproduções gigantes de seus principais pratos para o público arrasar nas fotos.

Spoleto e Domino’s

Comida italiana também está na lista! O Spoleto terá muito macarrão na faixa de 43 reais, no caso de spaghetti ao pomodoro e penne ao molho branco, e também saladas, e 54 reais no gnocchi ou ravioli recheado. Para quem quer uma opção mais leve e saborosa para bater perna na CCXP, vale apostar na salada, que sai a 52 reais! Enquanto isso, os amantes de pizza podem se deliciar com as pizzas de calabresa, pepperoni e queijo, no tamanho brotinho. Elas custam 45 reais cada.

Johnny Rockets

A rede de lanches clássicos americanos vão oferecer lanches entre 35 (burger simples) e 50 reais (burger duplo), entre eles: Cheeseburger, Bacon Cheddar, Smokehouse, Chicken Salad e o vegano The Streamliner. Já o combo com fritas e refrigerante sai por 55 a 70 reais. O cardápio também inclui porções a partir de 20 reais, com as opções american fries, bacon cheese fries e onion rings. Além da comida, bonecos colecionáveis do Scooby-Doo também estão à venda nas lojas temáticas, cada um por 40 reais. Na compra de um combo, tudo sai a R$100.

China in Box

Com um estande de comida chinesa no evento, o China in Box serve seus clássicos, como yakisoba, por 49 reais, e você pode escolher entre os sabores carne, frango ou vegetariano. Outros pratos disponíveis são frango xadrez, carne com batata e orange chicken, todos por 53 reais cada.

Rei do Mate e Casa Bauducco

Com opções de lanches, mate e até açaí, o Rei do Mate tem o famoso copão de pão de queijo (R$25), salgados (R$ 18) e misto quente (R$35). Já o mate sai de 18 a 23 reais e o açaí. Na Casa Bauducco, tem pão de queijo a 7 reais.

Gendai

Para quem não vive sem uma boa comida japonesa, o Gendai terá temakis a 49 reais. Já para quem adora um poke havaiano, tem as opções de ceviche, salmão, salmão grelhado e vegetariano a 57 reais.

Black Dog

Os lanches estão a partir de 39 reais e combos a 49, com opção vegana e vegetariana. O cachorro quente sai a 45 reais a unidade e o combo está 55.

Carrinhos de comida

Espalhados pelo local do evento, os carrinhos de comida distribuem várias gostosuras. Os crepes doces ou salgados estão no valor de 40 reais. Tem também pipoca, saindo a partir de 20 reais. Para se refrescar, a Baccio di Latte está distribuindo picolés no valor de 15 a 23 reais.

