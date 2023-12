Ceia de Ano Novo: 5 opções de receitas para servir 2 pessoas

Há quem vá passar o Ano Novo com a casa recheada de pessoas, o que significa que a quantidade de produtos na mesa da Ceia vai ser maior. Mas se você quiser fazer uma festa mais intimista, só para duas pessoas, temos opções de receitas na medida certa.

Para te ajudar com isso, separamos 5 receitas com porções para duas pessoas. Veja opções com entrada, sobremesa, acompanhamentos e prato principal.

Trio de pastinhas

Para uma entrada antes da refeição, dá para fazer três pastinhas de azeitona, homus de cenoura e berinjela defumada para acompanhar as torradinhas. De nível de dificuldade fácil, o preparo também é rápido. Veja a receita completa aqui!

Salada Criolla

Diferente e com uma porção que é possível dividir para duas pessoas, o chef Cristiano Rodrigues ensinou o passo a passo para misturar as folhas com nozes caramelizadas, resultando em um sabor ideal para comer com proteínas. Veja a receita completa aqui.

Bacalhau com mousseline de mandioquinha

O chef Rodrigo Schweitzer mostrou como fazer um bacalhau com mousseline de mandioquinha, que pode se tornar o ingrediente principal da ceia. Saiba como alcançar uma crosta crocante e montar o prato. Veja a receita completa aqui.

Farofa de farinha de milho com ovo e couve

Trazendo crocância para o paladar, essa receita da chef Heloisa Bacellar é de nível de dificuldade fácil e leva temperos como azeite, cebola e alho, que devem ficar dourados na panela. Aprenda clicando aqui!

Torta de limão

Com a opção de poder fazer em vários tamanhos, uma torta de limão pode ser ideal para duas pessoas. O chef Gabriel Pita te ensina a fazer a massa, o recheio cremoso e o merengue por cima em um passo a passo simples e fácil de reproduzir. Veja a receita completa aqui.