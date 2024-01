Ceia de Ano Novo: como escolher o bacalhau perfeito no mercado?

Clássico da culinária portuguesa, o bacalhau também está presente na mesa dos brasileiros, com destaque para os momentos especiais. A forma mais comum de se encontrar bacalhau no mercado é o salgado, mas ainda é possível encontrar opções congeladas já dessalgadas de qualidade similar.

Segundo o especialista Abner Almeida, CEO da Caxamar Brasil, o bacalhau congelado pode ser uma opção que vai adicionar praticidade ao preparo, sendo necessário desprender apenas algumas horas para descongelar, ao invés dos dias necessários para o dessalgue. Para Almeida, os processos industriais para dessalgar bacalhau são confiáveis, e o bacalhau dessalgado é uma opção a ser considerada.

Para escolher o bacalhau salgado nos mercados, você deve observar algumas características para diferenciar as postas de qualidade superior. O especialista indica as postas de coloração mais amarelada, uma vez que apresentam melhor cura, textura e sabor.

Entre os pontos a se evitar, você deve deixar de lado os lombos de bacalhau que apresentem um aspecto úmido e amolecido, bem como aqueles com manchas escuras – esses fatores podem indicar falhas no processo de produção do peixe e contaminação.

Guia do bacalhau

Se você é fã desse peixe e quer aprender como comprar, dessalgar e preparar o bacalhau, você pode clicar aqui para conferir o nosso guia completo sobre o peixe, elaborado junto ao especialista Abner Almeida.