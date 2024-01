O bacalhau é um ingrediente que não pode faltar na mesa em várias ocasiões especiais, como a Páscoa e o Ano Novo. Esse peixe é versátil e pode ser preparado de várias maneiras: assado, grelhado, empanado ou ainda compondo o recheio de tortas e quitutes como o bolinho de bacalhau.

Segundo Abner Almeida, CEO da Caxamar Brasil e especialista em bacalhau, a forma mais comum de se encontrar à venda é o bacalhau salgado, que varia entre tipos e graus de cura. Comprar o peixe assim requer um dessalgue de qualidade para incluir na receita. Mas não há motivos para se preocupar – Almeida compartilhou conosco algumas dicas para dessalgar esse peixe de forma prática em casa.

Como dessalgar bacalhau?

FOTO: Filipe Araújo/ Estadão

Para dessalgar o bacalhau, você não vai precisar de grandes habilidades na cozinha, mas vai precisar contar com paciência e algum tempo. Confira abaixo as dicas do especialista para dessalgar o bacalhau corretamente:

Lave o bacalhau em água corrente para retirar o excesso de sal.

Coloque o bacalhau em um recipiente com tampa e bastante água gelada, cobrindo totalmente o peixe. Leve à geladeira e faça todo o dessalgue na geladeira para manter a qualidade e garantir a segurança do processo.

Acertar o tempo de dessalgue do bacalhau é central para o processo. Troque a água de 4 em 4 horas, sempre adicionando água já gelada.

Repita o processo por 1 a 4 dias, a depender da altura e do comprimento dos lombos: para os mais baixos e menores, basta um dia; para os lombos médios, aproximadamente 2 dias; para os lombos maiores devem ficar de 3 a 4 dias dessalgando, dependendo do grau de cura.

