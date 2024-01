O bacalhau é um dos peixes mais consumidos no Brasil e no mundo, e ele pode ser preparado de diversas maneiras. No caso das receitas que levam o bacalhau para o forno, que estão entre as mais clássicas, é importante se atentar ao ponto do peixe.

Abner Almeida, especialista em bacalhau e CEO da Caxamar Brasil, recomenda procurar atingir um ponto do peixe em que ele fique brilhante e suculento, produzindo lascas a cada garfada, se o peixe utilizado for de qualidade.

Para atingir esse ponto, o tempo de forno do bacalhau deve ser de 30 a 35 minutos. Se você quiser conciliar o tempo do peixe ao restante dos seus acompanhamentos, vale fazer em travessas separadas. Almeida alerta que, por exemplo, se você esperar as batatas ficarem prontas, o bacalhau muito provavelmente já passou do ponto.

Guia completo do bacalhau

Veja aqui as dicas completas que separamos junto ao especialista para escolher, dessalgar e preparar o bacalhau, além de algumas sugestões de acompanhamentos.