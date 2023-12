Ceia de Natal: cinco dicas para preparar o pernil suíno perfeito

O Natal é uma data que traz a sensação de aconchego e acolhimento, afinal, é um momento de se reunir com quem amamos no final de mais um ano. Por isso, para o moemnto ser ainda melhor, o ideal é evitar alguns possíveis problemas com as receitas, como, por exemplo, a falta de organização.

Assim, pensando nisso, especialmente para os amantes do pernil suíno, com a ajuda do chef Marcelo Vaz, do Brodo Restaurante, o Paladar separou algumas dicas valiosas para a preparação, organização eaté mesmo os acompanhamentos. Confira abaixo:

Mercado

A primeira coisa que deve ser feita é ir comprar o produto. Para isso, o chef destaca que o ideal é encontrar um estabelecimento especializado em carnes. Ao se deparar com as opções, opte pelas mais viçosas, com proteínas menos gordas e sem temperos.

Forno ou churrasqueira

Comece a pensar em como você vai assar a sua proteína. Existe diferença entre deixar o preparo no forno ou na churrasqueira, com o primeiro modo entregando maciez e suculência, enquanto na churrasqueira a carne ganha o sabor inconfundível da fumaça.

Qual a melhor marinada?

O pernil suíno precisa, sim, passar pela marinada. Mas qual seria a ideal? Neste momento, Marcelo Vaz destaca que o processo de mais ou menos 12 horas faz com que a carne recolha muito líquido, o que resulta em um toque especial de sabor.

Marinada

Antes de assar, o pernil precisa passar pela marinada, certo? No entanto, o segredo desta etapa está em cobrir a carne com papel alumínio, para que ela ganhe ainda mais maciez.

Depois, quando estiver no ponto certo, é preciso retirar o papel alumínio e coloar novamente para assar, apenas para que a camada de cima fique dourada. Assim, o resultado consistirá em suculência interna e crocância externa.

Acompanhamentos

Por fim, a etapa em que escolhemos os acompanhamentos também é muito importante. Afinal, existem alimentos que trazem perfeitas combinações com o pernil. Um dos exemplos do chef são os molhos agridoces e chutneys.

Para saber mais, você pode ler a matéria completa escrita por Felipe de Paula e ainda acompanhar mais detalhes para a receita, que pode ser o prato principal da sua Ceia de Natal, clicando aqui.