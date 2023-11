Ceia de Natal Inesquecível: Decore e cozinhe com dicas de experts

O período natalino proporciona uma oportunidade única para aprimorar a apresentação da mesa. Por essa razão, a equipe do Paladar convidou Gabriela Nora, uma especialista em flores e cenografia da Galeria Botânica, para compartilhar ideias cativantes sobre como decorar uma mesa de festa neste Natal, enfocando especialmente o uso de plantas.

A proposta desta mesa de festa é a mistura boa do glamouroso com o básico Foto: FELIPE RAU

Para montar uma mesa exuberante, a ideia é combinar o glamour com a simplicidade. Nesta composição, Gabriela Nora escolheu um arranjo sobre a mesa montado em um candelabro gigante, adornado com bolas de Natal confeccionadas a partir de folhas secas coloridas, folhagens secas, eucalipto, alecrim, bolas natalinas e flores frescas, como cravos e rosas garden.

Para surpreender também na gastronomia do natal, o Paladar sugere, para combinar com a exuberância da mesa, um tender bolinha com abacaxi, peru ao molho shoyu e gengibre, e chocotone recheado com brigadeiro de chocolate belga.

Se falando de gastronomia natalina, para quem não despensa os chocotones e panetones, o Paladar está preparando um ranking com as melhores opções do mercado. Ele estará disponível nos dias 7 e 8 de dezembro. Fique atento para não perder!

Receitas testadas e aprovadas

