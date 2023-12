Ceia econômica: Janaína Torres prepara jantar para 6 pessoas com menos de R$ 120

À frente do 12° melhor restaurante do mundo, também eleito o 4° melhor restaurante de toda a América Latina, Janaína Torres é a premiada chef d’A Casa do Porco, localizado na República, em São Paulo, e topou o desafio de elaborar uma ceia natalina de baixo custo para seis convidados.

Por isso, neste último domingo (17), a equipe do Fantástico acompanhou a empreitada de Janaína na cozinha preparando uma refeição farta, com barriga de porco e farofa, frango ao mel, salada de batata e legumes do dia, além de feijão corujinha no lugar da clássica lentilha.

Na cozinha de seu apartamento, a chef mostrou o passo a passo dos pratos, começando pela barriga de porco, cuja peça tinha em torno de um quilo e meio (que custa aproximadamente R$ 30), temperada com cachaça, açúcar mascavo, sal, limão e especiarias.

O feijão foi preparado com legumes e bacon, o frango recebeu uma mistura de manteiga caramelizada com suco de mexerica e mel antes de ir ao forno e a salada de batatas foi feita com ovos caipiras, dando um sabor especial no resultado. Ao todo, a ceia para seis pessoas custou R$ 117,50.