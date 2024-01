Celebre o aniversário de SP em grande estilo com o Drag Brunch Brasil

Nesta quinta-feira, 25, aniversário de São Paulo, começa o Drag Brunch Brasil, que reúne comida boa, bebidas refrescantes e um espetáculo de drag queens.

O brunch é típico café da manhã tardio que junta comidas de desjejum com opções de almoço. Durante a comilância, um show drag queens alegra o público.

O chef Martin Casilli, do Sky Hall Terrace Bar, diz que a proposta sempre foi fazer um evento bem diferente. “A gente buscou trazer alegria em todos os sentidos, tanto na questão dos shows e do atendimento, quanto na parte das comidas e bebidas”, contou ao Paladar.

O idealizador do evento Luan Teixeira, da Agência Cuco, afirmou que o objetivo era trazer a cultura drag para o dia, já que as apresentações com performances desse tipo são muito comuns à noite.

O aniversário de São Paulo contará com uma edição especial para quem quer celebrar a cidade e a programação conta com drags paulistanas e muita comida boa.

PUBLICIDADE

O evento acontece no Sky Hall Terrace Bar - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1327 - Vila Nova Conceição.

Para saber mais sobre Drag Brunch Brasil, como valores, datas e horários, leia a matéria completa.