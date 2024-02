Cerveja com fruta exótica faz sucesso entre os amantes da bebida

A Way Beer apresenta aos clientes no Instagram a refrescante novidade da Sour Pitaya, uma cerveja frutada que incorpora um ingrediente incomum em composições alcoólicas: a pitaya.

A matéria de Helena Gomes abordou, com as explicações do especialista no ramo Beto Tempel, que o resultado deste tipo de cerveja sofre influências das características particulares do fruto.

Ao escolher a pitaya na composição, a estabelecimento do Paraná destaca a coloração rosada e intensa na bebida, além de oferecer um baixo amargor e harmonizar sabores cítricos.