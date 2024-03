Cerveja de maconha: tudo o que você precisa saber sobre a bebida

A combinação da cerveja, uma das bebidas mais populares e antigas do mundo, com a maconha é uma das grandes novidades do mercado, sendo um sucesso de vendas nos Estados Unidos e no Canadá, alcançando o número impressionante de 10 milhões de unidades vendidas somente no ano passado, em 2023.

O produto nasceu na startup criada por ex-universitários de Stanford e Harvard, Jake Bullock e Luke Anderson, chamada Cann, e emprega em sua composição dois miligramas do principal psicoativo da cannabis, o tetrahidrocanabinol (THC). Os fabricantes afirmam que os efeitos de uma lata ingerida é menor do que os percebidos quando se consome a maconha em alimentos como o brownie, por exemplo.

Até o momento, a marca disponibilizou a cerveja em quatro sabores (cramberry sage, lemon lavander, blood orange cardamom e grapefruit rosemary), e estima-se que, até o final de 2024, as vendas ultrapassem 9 milhões de unidades, resultando em um lucro de 36 milhões de dólares.

Caracterizada como um tônico social, a cerveja Cann, além de THC, contém quatro miligramas de canabidiol, que, segundo informações do site oficial da marca, não traz efeitos entorpecentes, mas relaxantes, que deixam o consumidor calmo e, ao mesmo tempo, sociável.

