Há cerca de dois anos atrás, o bilionário e CEO da Tesla, Elon Musk, realizou um evento “estilo Oktoberfest” na fábrica da empresa, que na época estava sendo construída em Berlim, capital da Alemanha. Durante a obra, Musk deu diversas declarações sobre os recursos que eventualmente seriam implementados nas instalações da Tesla e acrescentou que haveria até uma cerveja própria da marca no local.

Em uma palestra de Musk para funcionários e investidores, uma representação da Tesla CyberBeer e a garrafa inspirada no Cybertruck (picape elétrica da marca) foram projetadas em um telão atrás do bilionário.

Em maio deste ano, a GigaBier, uma pilsner alemã, foi de vez para as prateleiras europeias. Um pacote de três garrafas de 300 ml custa US$ 97, cerca de R$ 490,59. Apesar do preço salgado, a cerveja de Elon Musk não podia ser enviada aos Estados Unidos até meados de setembro desse ano.

PUBLICIDADE

Mas agora os amantes da Tesla e da cerveja alemã não precisam mais esperar, pois a empresa está aceitando pedidos de dois pacotes de Tesla CyberBeer, que são vendidos em um conjunto de edição limitada com um par de CyberSteins, canecas personalizadas de cerâmica reutilizáveis.

De acordo com a descrição da embalagem, a CyberBeer 7% ABV é uma Helles Lager feita com dois lúpulos nobres, Saaz e Hallertau Mittelfrüh. A empresa afirma que as notas de degustação da cerveja são “ervas e especiarias” com “aromas de chá e frutas cítricas”.

O conjunto de cervejas e canecas de edição limitada não é nada barato. O preço de varejo de duas garrafas e dois recipientes é de R$ 750,17 (US$ 150).