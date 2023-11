Cerveja é tudo igual? Saiba a diferença entre os tipos da bebida

Cerveja é uma das bebidas alcoólicas mais consumidas pelos brasileiros e se engana quem acha que é tudo igual. Além das marcas, a cerveja vai muito além e tem uma variedade de tipos e sabores.

As principais diferenças estão no preparo do produto e alguns dos fatores que caracterizam cada tipo de cerveja são as leveduras, temperaturas de fermentação e nível de torra do malte.

Ao Paladar, o cervejeiro e sócio da Croma Beer, Rodrigo Nogueira, falou sobre os principais tipos de cerveja, cintando:

Lager - Cerveja mais “popular” aqui no Brasil, caracterizada pela cor clara e leve, com notas suaves de malte;

Ale - Apresenta muitas vezes sabores mais complexos;

Sour - Cerveja conhecida por seu sabor ácido e azedo, geralmente com notas frutadas;

Stout/Porter - Cerveja mais escura, com sabores intensos de malte torrado, chocolate e café;

Chope - Cerveja fresca e não pasteurizada, geralmente servida diretamente de barris.

