Cerveja em pó? Novo formato pode revolucionar mercado da bebiba

Há no mercado diversas versões da cerveja, uma bebida que vem acompanhando civilizações desde a Antiguidade e é mundialmente popular até hoje, como a sem álcool, sem glúten, puro malte, frutada, preta, entre muitos outros modelos e marcas, sejam artesanais ou da grande indústria.

Agora, um novo formato entrou no mercado e já tem vendido em pequenas quantidades: a cerveja em pó. O produto foi desenvolvido pela cervejaria alemã Klosterbrauerei Neuzelle após dois anos de pesquisa ao lado de parceiros tecnológicos e é rico em dextrina, que foi processada especificamente para tornar-se solúvel em água.

Até o momento, a cerveja instantânea é sem álcool, mas a empresa deseja incorporar o item à bebida em uma etapa futura, conforme relata o Band.com.

Helmut Fritsche, um dos nomes envolvidos na fabricação do produto, cita as grandes vantagens da novidade no que tange ao transporte e à economia: “Bilhões de litros de água são transportados para consumidores em todo o mundo, porque a cerveja é composta por até 90% de água. Do ponto de vista ambiental, já estamos economizando no transporte, mas ainda não no uso de recursos e nos custos de produção”, afirma.

“Não se trata apenas de trazer um novo produto para o mercado, mas de interromper o modelo de negócios da cerveja”, acrescenta o diretor administrativo da cervejaria, Stefan Fritsche, “Estamos buscando mercados de exportação intensivos em transporte, como países da Ásia e da África, com nosso pó de cerveja sem álcool. Claro que a cerveja em pó também deve ser comercializada na Europa e, a médio prazo, transformar um nicho em um mercado independente”.