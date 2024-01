Cerveja frutada: qual é o diferencial dessa bebida? Especialista explica

Com uma crescente popularidade no mercado, as cervejas frutadas têm sido opções refrescantes ao paladar, podendo superar as versões tradicionais. Mas qual é o diferencial dessa bebida alcoólica?

O especialista no ramo Beto Tempel esclareceu, na matéria de Helena Gomes, que umas das grandes influências no resultado desse tipo de bebida é o fruto escolhido durante a produção.

As características, tais como amargo, azedo ou doce, podem variar conforme a quantidade de açúcar do ingrediente. Da mesma forma, cores, aromas e a presença do lúpulo se diferenciam devido a particularidade cada fruto. Para saber outros detalhes, leia o conteúdo completo.