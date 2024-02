Cerveja já foi usada como medicamento no passado; entenda

Conforme o vídeo divulgado no perfil do ‘Comer História’, a cerveja já foi utilizada no passado como um remédio. Em 1827, o médico Juan Manuel publicou o trabalho ‘Opúsculo sobre la cerveza’, no qual ele explora esse tema com profundidade.

Na Espanha e na descrição dos textos, Juan buscou compreender a fabricação da cerveja, composição específica e, principalmente, conversar com aqueles que a utilizavam para tratamentos de saúde.

Pacientes com problemas digestivos e renais relataram que a cerveja foi o remédio certo -naquela época, seguindo prescrições médicas. Basicamente, a orientação era: “Volte para casa e tome uma cerveja regularmente!”.

Esse exemplo ressalta a popularidade desse tipo de bebida alcoólica, que atualmente está associada a festividades, como as cervejas puro malte. Segundo especialistas convidados do Paladar, a Spaten destacou-se como a melhor do mercado em um teste às cegas. Leia o conteúdo completo.

Conheça o ‘Comer História’

‘Comer História’ é um projeto realizado por três historiadores que exploram as relações entre a história da humanidade e a comida. Eles abordam tópicos interessantes por meio de vídeos e textos divulgados nas redes sociais, fornecendo informações detalhadas sobre vários assuntos.