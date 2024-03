Cerveja, música e gastronomia: evento no mês de março comemora o ‘Dia de São Patrício’

Os ingressos para a 10ª edição do Pilsner Fest estão disponíveis para aqueles que gostariam de celebrar o Saint Patrick’s Day (Dia de São Patrício) em Salvador com cervejas artesanais, música, cultura irlandesa e gastronomia.

O evento acontecerá no dia 16 de março, às 17h, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), no bairro de Piatã, e a entrada pode ser adquirida no Sympla Bileto a partir de lotes promocionais.

O portal oficial do Pilsner Fest disponibiliza uma prévia do que poderá ser encontrado entre os vários estilos de cervejas que misturam sabores, nuances e aromas da Bahia. Já a gastronomia vai priorizar comidas de rua, especialmente o churrasco.

O evento também promoverá muita música, principalmente voltada ao rock’n roll, por meio de mais de 10 bandas que se destacam no tema musical, além de outros convidados para trilhas sonoras especiais.

‘’O Pilsner Fest é mais do que um festival; é uma celebração da vida, da música, da comida e da cerveja’', descreve o Instagram do evento sobre esta celebração, que é conhecida como o ‘Carnaval Irlandês’.