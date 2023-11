Cerveja ou vinho? Conheça a nova bebida que é uma mistura dos dois

Cerveja ou vinho? Uma das dúvidas mais comuns quando se trata de bebida alcoólica, agora pode ser respondida facilmente. Isso porque há um novo produto que mistura as duas opções. Conhecida como grape ale, a bebida passou a ser de interesse de alguns produtores de cerveja artesanal na Espanha.

O produto, na verdade, é de origem italiana e foi lá que o produtor Mateo Sanz, fundador e mestre cervejeiro da Cervezas San Frutos, descobriu a mistura, como contou ao site Espuma de Cerveza.

Segundo Sanz, “é uma parte de cerveja misturado com uvas e fermentado com cepas de levedura”. Dependendo da uva, da cerveja e da área de cultivo, são produzidos diferentes tipos de grape ale , assim como acontece com os vinhos.

A maioria dos produtores são do mercado artesanal, no entanto, grandes marcas como a Cruzcampo também aderiram à bebida.

