Cerveja sustentável: conheça os diferentes tipos que buscam ajudar o meio ambiente

O impacto que a atividade humana causa no meio ambiente é enorme e, pelo que se tem observado através da crise climática que temos enfrentado, não é positivo. A larga escala de produção de alimentos e bebidas em geral está diretamente ligada a isso, visto que pode envolver a exploração exaustiva de matéria-prima finita, como a água, além da alta fabricação de embalagens de difícil decomposição que, sem o descarte correto, poluem rios e oceanos.

Contudo, certas empresas que compõem a indústria alimentícia têm adotado medidas para reduzir esse impacto, inclusive no setor cervejeiro. Como exemplo, pode ser citada a Patagonian Provisions (confira mais detalhes nesta matéria do Paladar), administrada pelo empresário Yvon Chouinard, que, em colaboração com 11 cervejarias artesanais, passou a fabricar cervejas lager com grão Kernza.

O grão em questão é de cultivo sustentável, promove a preservação orgânica e causa efeitos positivos no solo. A cerveja ainda marca baixo índice de emissão de carbono durate a produção.

Outro exemplo de cerveja sustentável é a do selo Vira (mais informações podem ser conferidas aqui), que é feita com água reciclável. O método nasceu de uma parceria entre as organizações Águas do Tejo Atlântico (@tejoatlantico), a Moinhos Água e Ambiente e a Cerlinx, resultando em produto artesanal seguro para ser consumido.

A ideia da inovação é promover o uso consciente dos recursos hídricos, e a água reciclada, antes de ser misturada aos demais ingredientes para tornar-se cerveja, passa por um criterioso processo de remoção de resíduos e filtração de componentes.