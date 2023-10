Cervejaria alagoana lança cerveja à base de mandioca

Um dos projetos científicos mais ambiciosos visando desenvolver um conjunto de cervejas com identidade nacional a partir da manipueira (líquido extraído da mandioca prensada) teve a contribuição significativa de uma cervejaria alagoana.

A Caatinga Rocks, uma das cervejarias mais premiadas do Estado (e do Nordeste, com reconhecimento nacional e internacional), foi uma das 53 cervejarias brasileiras que participaram do “Projeto Manipueira”. Esse projeto foi coordenado pela Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva) em colaboração com laboratórios e cientistas especializados em microorganismos e leveduras nacionais.

Segundo a Agendaa, o resultado da pesquisa, que se estendeu por mais de um ano e teve como objetivo compreender e avaliar o potencial dos microorganismos presentes no ambiente de cada região, culminou no desenvolvimento do rótulo “Alagoas Funky Wild”. Esta cerveja foi lançada no mês passado pela Caatinga Rocks e é produzida a partir do “suco” da mandioca, apresentando aromas frutados que variam desde carambola até graviola.

Receitas testadas e aprovadas

