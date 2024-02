Cervejaria brasileira é fundada e comandada por uma mulher; saiba qual é

Em meio a polêmica sobre ser elegante ou não mulheres beberem cerveja, Luiza Tolosa mostra que não só é elegante, como pode ser um sucesso.

Fundadora da cervejaria Dádiva, Luiza lançou o empreendimento em 2014. Hoje, sua marca é uma das mais renomadas do país e foi eleita como a melhor do Brasil em 2019 e 2020 pelo Rate Beer.

Agora, ela lança um novo projeto, também no setor cervejeiro, para que mais mulheres do ramo tenham o destaque que merecem.

Batizado de “Criado por elas, liderado por elas”, o projeto que será lançado oficialmente em um evento no dia 9 de março, aproveitando o Dia Internacional da Mulher, reúne cervejarias brasileiras fundadas ou comandadas por mulheres.

“Sabemos que, em pleno 2024, o meio cervejeiro ainda é totalmente estigmatizado e visto como masculino, mas nós somos muitas, e temos projetos e produtos incríveis e importantes para o setor. Sem as mulheres do meio cervejeiro essa roda não gira. E o intuito da nossa campanha é a gente se fortalecer, se apoiar e se inspirar ainda mais. Queremos que todos saibam quem somos, onde estamos e onde ainda queremos e vamos chegar”, disse Luiza ao Paladar.

Para o lançamento do projeto, cada cervejaria recrutada preparou uma cerveja, cujo rótulo foi carimbado com a frase “Eu apoio negócios criados e liderados por mulheres”. O evento vai acontecer no Greta Galpão, em São Paulo, das 13h às 20h.